Hazal Subaşı: Her şey çok güzel gidiyor, Oğuzhan ile mutluyuz
Kısa bir süre önce ilişki yaşadıkları öğrenilen Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Hazal Subaşı, birlikteliğiyle ilgili sorular karşısında; "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Koç'un gönlünü, oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
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Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları ilan etti.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kısa bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Subaşı, birlikteliğiyle ilgili sorular karşısında; "Her şey çok güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.