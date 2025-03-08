Hazar Ergüçlü aşka geldi: Maşallah deyin
Kuzey Güney, Medcezir ve son olarak İnci Taneleri'nde izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde 'Dilber' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşıyor.
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Birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Son olarak ikili, güneşli havanın tadını çıkarıp birlikte yürüyüşe çıktı.
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Hazar Ergüçlü, sevgilisiyle geçirdiği anların bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. oyuncu, paylaştığı o videoya; "Maşallah deyin" notunu ekledi.