Heidi Klum: Bir bacağım diğerinden daha pahalı

90'lı yılların ünlü modeli şimdilerde de 'America's Got Talent' adlı yarışma programının jürisi Heidi Klum, 2015'de 2 milyon dolara bacaklarını sigortalatmıştı. Dünyaca ünlü model, bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu açıkladı.

48 yaşındaki Alman model, katıldığı "The Ellen DeGeneres Show"da bacaklarını sigortalatmasıyla ilgili konuştu. Klum, bir bacağının diğerinden daha pahalı olmasını şu şekilde açıkladı: “Küçükken camın üstüne düşmüştüm ve dolayısıyla bir bacağımda büyük bir yara izi var” diyerek, yara izli olan sol bacağının daha düşük fiyatlı sigortalandığını açıkladı. Klum, “Bacağıma çok fazla kapatıcı sprey sıkıyorum, dolayısıyla şimdi göremezsiniz” diye de ekledi.