Heidi Klum güzellik sırrını esprili bir şekilde açıkladı: Kocamın kanını emiyorum

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, genç ve güzel kalmasını kendisinden 17 yaş küçük olan eşi Tom Kaulitz'e borçlu olduğunu söyledi.

"KOCAMIN GENÇ KANINI EMİYORUM"

İndependent'te yer alan habere göre; 49 yaşındaki Klum, E! Online'a verdiği röportajda; gençlik sırrı hakkında; "Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi" dedi. Klum, "Zaman akıp gidiyor ama şimdiden bir ömür geçmiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUKLARIMI PAYLAŞABİLECEĞİM BİRİ VAR"

Kaulitz'le çok mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Klum şunları ekledi:

"İlk kez her şeyi konuşabileceğim bir partnerim var. Sorumlulukları paylaşabileceğim biri var. Eskiden her işte tek başımaydım. Hayatımda ilk defa gerçekten bir partnerinin olmasının nasıl olduğunu deneyimliyorum."

Klum ve Kaulitz, yakın zamanda üçüncü evlilik yıldönümlerini kutladı. Klum ve Kaulitz iki ay nişanlı kaldıktan sonra Ağustos 2019'da evlenmişti.

4 ÇOCUĞU VAR

Ocak 2020'de People'a konuşan Klum, Kaulitz hayatındayken 'çok daha mutlu biri' olduğunu söylemişti.

Bundan önce iki kez daha evlenen Klum'un 4 çocuğu var.