Heidi Klum, tahtını kimseye bırakmıyor! Klum, Halloween partisinde Medusa kostümüyle dikkat çekti
Ünlüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları için birbirinden iddialı ve yaratıcı kostümlerle kılıktan kılığa girdi. Kostümlü hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşan yıldız isimler arasında, Cadılar Bayramı'nın kraliçesi olarak anılan Heidi Klum, her zamanki gibi en çok dikkat çeken isim oldu.
Her yıl ünlü dostları için dev bir parti düzenleyen Klum, bu yılki kostümünün ipuçlarını gün boyunca paylaştıktan sonra New York'taki geleneksel partisinde tüyler ürpertici bir Medusa olarak son halini gösterdi.
Klum, Instagram hesabında paylaştığı videolarla hazırlık sürecini gözler önüne serdi; bu süreç delirmiş gibi görünen diş takımıyla başladı, ardından saçlarının sıkı bir at kuyruğu yapılmasıyla devam etti ve makyaj sanatçılarının üst dudağına uyguladığı yeşil protezlerle cadımsı bir hava kazandı.
Klum'un bu kostüm için aylar süren detaylı çalışması, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.