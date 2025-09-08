Yasemin Yürük'ün babası hayatını kaybetti

2004 yılında bir araya gelen dört genç kız, Hepsi grubunu kurmuştu. Grup üyeleri Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük’tü. 2009 yılında Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılmasının ardından Hepsi dağıldı.

Yürük, son paylaşımında babasını kaybettiklerini duyurdu. Babası Mehmet Yürük'ün kaybıyla yıkılan Yürük, cenaze bilgilerini de paylaştı.

"BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK"

Yazılı bir açıklama yapan ünlü isim şu ifadeleri kullandı: "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."