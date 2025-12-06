Herkes Ahmet Kural'ı bekliyordu! Murat Cemcir hastanedeyken gelen o hareket şaşırttı

İç kanama nedeniyle yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınan oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu stabil seyrederken, doktorların taburcu etme gözlemleri devam ediyor.

Ancak bu süreç, bir dönem "kardeş" olarak anılan eski partneri Ahmet Kural'ın sergilediği tavır nedeniyle magazin gündeminin odağı oldu.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın gündeme taşıdığı yeni iddialara göre, Ahmet Kural'ın hastane süreci boyunca ne arama yaptığı ne de Cemcir'i ziyaret ettiği bilgisi kesinleşirken, Kural'ın bu konudaki sorulardan kaçınmak için telefonunu kapattığı öne sürüldü.

Dağıstanlı, Cemcir'in kendisinin Kural'dan bir "geçmiş olsun" mesajı beklemediğini ancak ortak arkadaş çevresinin bu duruma tepki gösterdiğini aktardı. Ortak dostlar, "Her ne yaşanmış olursa olsun Murat ölümden döndü. Ahmet'in en azından bir telefon açması beklenirdi" yorumunda bulundu.