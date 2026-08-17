Heroes ve Nashville yıldızı Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Heroes ve Nashville dizilerindeki rolleriyle dünya çapında tanınan ABD’li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

"DERİN ÜZÜNTÜYLE PAYLAŞIYORUZ"

Panettiere’in babası Skip Panettiere, oyuncunun temsilcisi aracılığıyla yayımlanan açıklamada, “Sevgili Hayden’ın trajik kaybını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, kendisini tanıyan herkese ve ekran başındaki milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getiren, olağanüstü bir ışık ve doğa gücüydü” ifadelerini kullandı.

Aile, “Bu akıl almaz kaybı anlamlandırmaya çalışırken” mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Panettiere’in ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

KARİYERİNE ÇOCUK YAŞTA BAŞLADI

1989 doğumlu Panettiere, kamera karşısına henüz bir yaşına gelmeden bir oyuncak reklamıyla geçti. Dört yaşında One Life to Live adlı gündüz kuşağı dizisinin kadrosuna katıldı; dokuz yaşındayken Pixar yapımı A Bug’s Life filminde Dot karakterini seslendirdi.

Gençlik yıllarında Remember the Titans ve Raising Helen gibi filmlerde rol alan Panettiere, asıl çıkışını 2006’da başlayan Heroes dizisiyle yaptı. Oyuncu, doğaüstü iyileşme gücüne sahip lise öğrencisi Claire Bennet karakterini canlandırdı. “Amigo kızı kurtar, dünyayı kurtar” sloganıyla hafızalara kazınan dizi, dört sezon boyunca yayımlandı.

Panettiere, daha sonra Nashville dizisinde sorunlu country müzik yıldızı Juliette Barnes rolünü üstlendi. Bu performansı oyuncuya iki Altın Küre adaylığı getirdi. Scream serisinde Kirby Reed karakterini canlandıran Panettiere, Scream 4’ün ardından 2023’te gösterime giren Scream 6 ile aynı role döndü.

DEPRESYONLA MÜCADELESİNİ ANLATMIŞTI

Panettiere, çocuk oyuncu olarak büyümenin zorlukları ile doğum sonrası depresyon, bağımlılık, istismar ve iyileşme deneyimlerini bu yıl yayımlanan This Is Me: A Reckoning adlı anı kitabında anlatmıştı.

Oyuncunun eski nişanlısı, Ukraynalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko’dan Kaya adında bir kızı bulunuyor.

Panettiere’in oyuncu olan kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında, 28 yaşındayken kalp büyümesi ve aort kapağı komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmişti.