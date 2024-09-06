Heyecan devam ediyor! Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk kareler de yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Heyecan devam ediyor! Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı - Resim : 1

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlandığı iki sezon boyunca herkesi ekran başına bağladı. 

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Heyecan devam ediyor! Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı - Resim : 2

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. 

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Heyecan devam ediyor! Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı - Resim : 3

13 Eylül’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek.

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Heyecan devam ediyor! Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı - Resim : 4

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.