Heyecan devam ediyor! Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı
Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk kareler de yayınlandı.
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlandığı iki sezon boyunca herkesi ekran başına bağladı.
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Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
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13 Eylül’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek.
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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.