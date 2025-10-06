Hikmet Tuğsuz'dan Survivor paylaşımı
Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için ilk yarışmacı Bayhan oldu. Bu gelişmenin ardından eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz’un paylaşımı merak uyandırdı.
Survivor 2026 için geri sayım başladı. Seyirciler, yeni sezon yarışmacılarını merakla bekliyor.
İLK YARIŞMACI BAYHAN
Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ilk yarışmacının şarkıcı Bayhan olduğunu sosyal medyadan açıkladı.
Bayhan'ın Survivor 2026 kadrosunda yer almasının kesinleşmesinin ardından Hikmet Tuğsuz'dan gelen paylaşım merak uyandırdı.
"YÜKLENİYOR"
Survivor'ın olaylı isimlerinden Hikmet Tuğsuz, Instagram hesabından Yiğit Poyraz ile parkurda yarıştığı bir anı paylaşarak "yükleniyor" notunu düştü.