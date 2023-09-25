Hilal Altınbilek: Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al...

Uzun zamandır Mehmet Can Uzun ile birlikte olan oyuncu Hilal Altınbilek sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Hilal Altınbilek: Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al...

Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun'un doğum gününü, "Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle kutladı.

Hilal Altınbilek: Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al... - Resim : 1

"GÜZEL GÜLÜŞLÜM, HEDİYEM"

Sosyal medya hesabından romantik bir mesaj yayınlayan Altınbilek, Uzun'a, "Güzel gülüşlüm, hediyem… İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle seslendi.