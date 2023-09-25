Hilal Altınbilek: Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al...

Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun'un doğum gününü, "Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle kutladı.

"GÜZEL GÜLÜŞLÜM, HEDİYEM"

Sosyal medya hesabından romantik bir mesaj yayınlayan Altınbilek, Uzun'a, "Güzel gülüşlüm, hediyem… İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle seslendi.