Hilary Swank 52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile

Hilary Swank, aralık ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeyi bekliyor.

'Milyon Dolarlık Bebek' filmiyle Oscar kazanan 52 yaşındaki oyuncu, dün Instagram'da eşi Philip Schneider ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hilary Swank (@hilaryswank)'in paylaştığı bir gönderi

HAMİLE KARNINI SERGİLEDİ

Swank, üç yaşındaki ikizleri Aya ve Ohm'un dans ederken ve vücutlarına bantlanmış gibi görünen ışıklı çubuklar takarken çekilmiş bir videosu eşliğinde hamilelik haberini paylaştı. Swank videoda, üzerinde ışıklı çubuk şeklinde bebek bulunan hamile karnını da sergiledi.

Swank, "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olduğunu soruyor, bu proje aralık ayında yayınlanacak" diye mesaj yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hilary Swank (@hilaryswank)'in paylaştığı bir gönderi

Yorumlar bölümünde, oyuncunun hayranları şaşkınlıklarını ve tebriklerini dile getirdi.

Swank, ikizlerini kucağına aldığında 48 yaşındaydı.

"KOLAY DEĞİLDİ"

İkizlerinin dünyaya geldiğini duyururken Swank, "Kolay değildi. Ama gerçekten buna değdi. Tam anlamıyla cennetten paylaşıyorum" diye yazmıştı.

Oyuncu, anne olacağını ilk kez Ekim 2022'de bir televizyon ​​programında duyurmuştu. Haberi paylaşmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, bunun uzun zamandır istediği bir şey olduğunu itiraf etmiş, "Sadece bir değil, iki tane" diye eklemişti.

Swank daha önce aktör Chad Lowe ile evliydi. Şimdiki eşi Schneider ile 2018'de evlendi.