Hilary Swank anne oldu: "Saf cennetten paylaşıyorum"

İlk evliliğini 1997-2007 yılları arasında meslektaşı Chad Lowe ile yapan Hilary Swank, iki yıllık birlikteliğin ardından iş insanı Philip Schneider'la (45) Ağustos 2018'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Kolay değildi"

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank'ın ikiz bebekleri dünyaya geldi. 48 yaşında ilk kez anne olan Swank'ın bir kızı ve bir oğlu oldu.

Hilary Swank, bebekleriyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Swank, mutluluğunu "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Mutlu Paskalyalar. Saf cennetten paylaşıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hilary Swank (@hilaryswank)'in paylaştığı bir gönderi

Sharon Stone, Jesse Tyler Ferguson, Sophia Bush gibi pek çok ünlü isim Hilary Swank'i tebrik etti.

"Uzun zamandır istediğim bir şeydi"

Hilary Swank, anne olmaya hazırlandığını, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" sözleriyle açıklamıştı.