Hollywood yıldızı Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a övgü: O bir ikon

Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes, yaptığı paylaşımla özellikle Türk takipçilerini şaşırttı. "Training Day", "Last Night", "Hitch", "We Own The Night" gibi filmlerle yıldızı parlayan 46 yaşındaki güzel oyuncu Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Türkan Şoray bir ikon"

Türkan Şoray'ın, Arım Balım Peteğim (1970) filmindeki sigara sahnesini paylaşan Eva Mendes, paylaşımına "Sigara kullanmıyorum ama Şoray. Türkan Şoray. Bir ikon... Kendisine bakın ve keyfini çıkarın'" notunu düştü.

4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşım kısa sürede gündem oldu. Mendes'in paylaşımına yorum yapanlar arasında Selin Ciğerci, Ebru Akel ve Ceylan Çapa da yer aldı.