Hollywood’un çılgın yıllarında Margot Robbie

Yazı: Baran Alışkan

Sonu belli olmayan bu tehlikeli oyun, aslında Hollywood’un altın çağı olan 1920’leri anlatan Babylon filminin en gösterişli anlarından biri. Film endüstrisinin çılgın dönemi olarak da adlandırabileceğimiz yıllarda geçen epik komedi ve dram türündeki film, kurgusal ve gerçek karakterleri ustaca harmanlayan; kendine has bir harmonisi olan ama büyük bir karmaşanın hakim olduğu bir hikaye. Ödüllü yönetmen Damien Chazelle imzalı Babylon, 2023’ün ilk günlerinde beyaz perdeyi ihtişamıyla sarsacak. Durmaksızın yükselen temponun başrollerini Margot Robbie, Brad Pitt ve Diego Calva üstlenirken; Tobey Maguire, Olivia Wilde, Samara Weaving, Max Minghella, Jean Smart, Katherine Waterston, Lukas Haas gibi önemli isimlerin yer aldığı kadrosu da filmin ödül mevsiminin yeni favorisi olduğunu kanıtlayacak. Nellia LaRoy karakteriyle ödüllere erken rezervasyon yaptıracağından emin oyuncu Margot Robbie ise kariyerinde iddialı bir adım daha atacak. Öz geçmişinde bulunan The Wolf of Wall Street, Terminal, Once Upon a Time in Hollywood gibi yapımlarla kendini ispatlayan yıldız; hayat verdiği Harley Quinn ve Tonya Harding gibi figürlerle de yeteneklerini cömertçe paylaşmıştı. Yakın gelecekte Barbie olarak karşımıza çıkmadan önce, Margot ile biraz caz dinlemek ve filmler hakkında bir filmle buluşmak için hazırız. Bu parti hiç bitmesin!