Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch hayatını kaybetti

Amerikan sinemasının önemli isimlerinden David Lynch, ‘Blue Velvet’, ‘Mulholland Drive’, ‘Eraserhead’ gibi filmlerin yönetmeniydi. Sinema tarihine unutulmaz filmler kazandıran büyük yönetmen David Lynch'in son projesi, 2017 yapımı "Twin Peaks: The Return" olmuştu.

Geçen yıl, ömrü boyunca sigara içmesi nedeniyle kendisine amfizem (akciğerlerdeki hava keselerinin hasar görüp genişlediği ve bunun sonucunda nefes darlığı gibi solunum yetmezliğine neden olan bir hastalık) teşhisi konulduğunu ve artık yönetmenlik yapmak için evinden çıkamayacağını açıklamıştı.

Variety‘nin aktardığına göre ailesi, ölümünü bir Facebook paylaşımıyla şu şekilde duyurdu:

“Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, ‘Gözünüz boşlukta değil, donatın kendisinde olsun.’“