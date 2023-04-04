Hugh Jackman: Bunu benden duyun istedim

Ünlü aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarını korkuttu. 54 yaşındaki Avustralyalı aktör, yeniden cilt kanseri ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, burnunda bantla çektiği videoda, burnundan iki kez biyopsi yaptırdığını söyledi.

"BENDEN DUYMANIZI İSTEDİM"

Ünlü oyuncu, “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisinin açıklamak istediğini belirtti.

Burnundan iki kez parça alınıp biyopsi yapıldığını söyleyen Jackman, doktorunun bunun “bazal hücreli karsinom” olmasından şüphelendiğini açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hugh Jackman (@thehughjackman)'in paylaştığı bir gönderi

"NE KADAR BRONZ OLMAK İSTEDİĞİNİZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Biyopsi sonuçlarını iki ya da üç gün sonra öğreneceğini söyleyen aktör, "Öğrenir öğrenmez size bilgi vereceğim" diye ekledi.

Jackman, videosunda hayralarını uyarmayı da ihmal etmedi:

"Hatırlatmak isterim ki bazal hücreli karsinom, dünyada en az tehlikeli olan kanser türü. Yine de hatırlatmam gerekirse yaz geliyor. Lütfen güneş koruyucu sürün. Ne kadar bronz olmak istediğiniz önemli değil ve buna değmez. Bana güvenin."

Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı.