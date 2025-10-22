Hülya Avşar imaj değişikliğine gitti

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Hülya Avşar, yepyeni bir imajla kamera karşısına geçti.

 Hülya Avşar, bu sefer imajıyla dikkat çekti.  Sanatçı, bu kez cesur bir değişikliğe imza atarak kahkül modasına katıldı.

62 yaşındaki Avşar, setten paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.