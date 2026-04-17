Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir devam eden beraberliğini resmiyete dökme kararı aldı. Yaklaşık dört yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile birlikte olan Çilingiroğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı. İlişkilerini kamuoyundan ve magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden çiftin bu kararı, sade bir evlilik teklifiyle netleşti.





SAHİLDE EVLİLİK TEKLİFİ



Edinilen bilgilere göre, Mürsel Kaya’nın evlilik teklifi sahil kenarında, sakin bir atmosferde gerçekleşti. Gösterişten uzak ve baş başa olmayı tercih eden ikilinin bu anlarında, Zehra Çilingiroğlu’nun teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Çiftin, bu özel gelişmeyi büyük bir kutlama yerine şimdilik sadece çekirdek aileleri ve en yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenildi.



DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI MI?



Magazin dünyasında merak uyandıran bu gelişmenin ardından gözler düğün tarihine çevrildi. Ancak çiftin özel hayat mahremiyetine verdikleri önem doğrultusunda, törenin ne zaman ve nerede yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yakın çevrelerinden gelen bilgiler, ikilinin düğün hazırlıklarında da yine sadelikten yana olacağı yönünde.