Hülya Avşar'dan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya: Ben geldim, seni bekliyorum

43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı, çıktığı uzay yolculuğuyla Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Gezeravcı'ya bu yolculukta bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik ediyor. Gezeravcı'nın uzaya gidişi 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece gerçekleşti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu konuya kayıtsız kalamadı ve Mars temalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yolun açık olsun "

Sosyal medya hesabından Mars temalı bir fotoğrafını paylaşan Hülya Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü. "Bu iş 'Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun" dileklerini iletti.