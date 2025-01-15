Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım: Dualarım seninle, sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz
Hülya Koçyiğit'ten hastanede tedavi gören yakın arkadaşı Filiz Akın için Instagram hesabından duygusal paylaşım geldi. Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajında, " Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. " dedi.
Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
1 Eylül'den bu yana zatürre ve bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Usta oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek.
Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için Instagram hesabından duygusal paylaşım geldi. Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajında, "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. " dedi.
Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç de sosyal medya hesabından usta oyuncunun fotoğrafını paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.