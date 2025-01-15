Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım: Dualarım seninle, sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz

1 Eylül'den bu yana zatürre ve bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Usta oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek.