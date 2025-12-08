Huzurevine yerleşen Zihni Göktay açıklama yaptı: "5 Mayıs’tan beri buradayım, kendi isteğimle geldim"
Tiyatronun usta isimlerinden Zihni Göktay, yaklaşık üç yıl önce eşini kaybetmesinin ardından, kentsel dönüşüme giren evinden ayrılmasıyla yerleştiği huzurevinde hakkındaki iddialara ve güncel yaşamına dair açıklamalarda bulundu.
Huzurevine yerleşme kararıyla gündeme gelen Türk tiyatrosunun değerli sanatçısı Zihni Göktay, hakkında çıkan spekülasyonlara son noktayı koyan samimi açıklamalarda bulundu.
Feneryolu'ndaki evinin yıkılması üzerine geçici olarak bakımevine yerleşen 79 yaşındaki usta sanatçı, bu kararın ardındaki nedenleri bir kez daha netleştirdi:
Göktay, bakımevine kesinlikle kendi rızasıyla geldiğini ve buranın kendisine iyi geldiğini belirtti. Kızı Zeynep ile konuşarak bu kararı aldıklarını ifade etti.
Hakkında çıkan, ailesinin kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı ve "Konu çok çarpıtıldı ve beni de aşırı yaraladı. Evlatlarım asla istemedi. Bilakis onlar kendileriyle kalmamı istedi" diyerek, huzurevine yerleşme kararının yeni bir tecrübe edinme isteğinden kaynaklandığını vurguladı.
Huzurevinde kalmasına rağmen sanattan kopmayan Zihni Göktay, çalışmaya devam etmenin kendisi için hayati önem taşıdığını söyledi:
"Belli bir yaşa geldikten sonra sağlığınız önceliğiniz oluyor. Benim için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. İşleyen demir pas tutmaz misali bir yandan da çalışmaya devam ediyorum. Tiyatro beni iyileştiriyor."