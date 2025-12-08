Huzurevine yerleşen Zihni Göktay açıklama yaptı: "5 Mayıs’tan beri buradayım, kendi isteğimle geldim"

Huzurevinde kalmasına rağmen sanattan kopmayan Zihni Göktay, çalışmaya devam etmenin kendisi için hayati önem taşıdığını söyledi:

"Belli bir yaşa geldikten sonra sağlığınız önceliğiniz oluyor. Benim için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. İşleyen demir pas tutmaz misali bir yandan da çalışmaya devam ediyorum. Tiyatro beni iyileştiriyor."