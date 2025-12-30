Huzurevine yerleşen Zihni Göktay kızıyla ilgili 'babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Usta sanatçı Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşme kararı almıştı.

KIZINA ELEŞTİRİLER GELDİ

Kamuoyunda oluşan; "Yalnız bırakıldı" algısını net bir dille reddeden Göktay, kızının kendisine kendi evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini belirtti.

Huzurevinde son derece mutlu olduğunu ve kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine tepki gösterdi.

"HUZUREVİNDE MUTLUYUM"

Kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" Göktay, ricasına rağmen kızının eleştirilmesine tepki gösterdi.