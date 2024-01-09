İbrahim Büyükak, mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Yasemin Sakallıoğlu ile 'Mutluyuz' filmini izleyici buluşturan oyuncu İbrahim Büyükak, Sabah'tan İlker Gezici'ye röportaj verdi.

Büyükak, "Peki, yakın arkadaşa aşık olunur mu ya da kankadan karı-koca durumuna geçilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

'EN GÜZEL SEVGİLİ EN YAKIN ARKADAŞLARDAN OLUR'

"Filmde bu çift de bunu yaşıyor aslında. 'Yasemin'in oynadığı karakter, "Biz galiba arkadaşlıktan evliliğe geçemedik" diyor. Ama bence en güzel sevgili en yakın arkadaşlardan olur. Benim eşim de yakın arkadaşımdı sevgili olmadan önce, iyi bir ilişkide partnerin en yakın arkadaşın olmalı. İlişkiyi uzun ömürlü tutan da zaten karşındakiyle iyi anlaşmak. Biz öyle yaşıyoruz."