İbrahim Çelikkol, Aslı Enver ve Nilsu Berfin Aktaş'lı Ayna'dan ilk kareler geldi: Ayna dizisi konusu ne?
Disney Plus'ın, 2026 yılında yayınlanacak iddialı yerli yapımları arasında gösterilen “Ayna” dizisinin afiş çekiminden kareler paylaşıldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici, sıra dışı hikâyesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizide başrolleri Aslı Enver, İbrahim Çelikkol ve Nilsu Berfin Aktaş paylaşıyor.
Disney Plus'ın iddialı yerli yapımlarından biri olarak büyük bir heyecanla beklenen "Ayna" dizisinin afiş çekimlerinden dikkat çekici ilk kareler nihayet paylaşıldı.
Aslı Enver, İbrahim Çelikkol ve Nilsu Berfin Aktaş gibi güçlü isimleri bir araya getiren yapım, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
CB Medya imzalı, Saner Ayar’ın yapımcılığını ve Ayşe Durmaz’ın kreatif yapımcılığını üstlendiği, kök hikayesi Ayşe Eşmeli Ayar’a ait olan "Ayna" dizisinin senaryosu Serkan Yörük ve Ceylan Güleç tarafından kaleme alındı.
Yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Hülya Gezer oturuyor. Başrollerin yanı sıra dizinin zengin oyuncu kadrosunda Ushan Çakır, Burcu Türünz, Ülkü Hilal Çiftçi ve Derya Alabora gibi Türk tiyatro ve televizyonunun önemli simaları da yer alıyor.