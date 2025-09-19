"İbrahim Çelikkol yarın evleniyor" iddiası

Hem İbrahim Çelikkol’un hem de Natali Yarcan’ın daha önce bir evlilik yaşamış olması nedeniyle, ikilinin gösterişten uzak, sade bir törenle hayatlarını birleştireceği konuşuluyor. Düğün mekânı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmaması, çiftin mutluluklarını sadece yakın dostları ve aileleriyle paylaşma kararı aldığını düşündürüyor.