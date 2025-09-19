"İbrahim Çelikkol yarın evleniyor" iddiası
Magazin dünyasında bomba bir iddia geldi. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile evliliğe ilk adımı atmaya hazırlandığı iddia edildi. Çiftin, merakla beklenen düğün tarihi belli oldu; ancak nerede evlenecekleri ise büyük bir sır olarak saklanıyor.
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu bir süredir Natali Yarcan ile aşk yaşıyor.
Özellikle "Siyah Beyaz Aşk," "Bir Zamanlar Çukurova" gibi dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Çelikkol, d aha önce gizlice evlendikleri yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İbrahim Çelikkol’un, geçtiğimiz yıl katıldığı Venedik Film Festivali’nde aldığı ödül sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında Yarcan’dan “eşim” diye bahsetmesi, bu iddiaları güçlendirmişti.
Ancak, Bülent Cankurt'un haberine göre çiftin gizlice evlenmediği ve ilişkilerini yarın resmiyete dökecekleri öğrenildi.
Hem İbrahim Çelikkol’un hem de Natali Yarcan’ın daha önce bir evlilik yaşamış olması nedeniyle, ikilinin gösterişten uzak, sade bir törenle hayatlarını birleştireceği konuşuluyor. Düğün mekânı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmaması, çiftin mutluluklarını sadece yakın dostları ve aileleriyle paylaşma kararı aldığını düşündürüyor.