İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay'a teşekkür öpücüğü

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin oyuncuları, 2. sezon yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.

"NORMALİN DIŞINDA BİR ADAM"

Muhabirler, geçmişte bir televizyon kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay'a İbrahim Çelikkol'un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolü ima edilerek "Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?" diye sordu. Soru karşısında partneri Çelikkol'a övgü yağdıran Akalay, "O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum" dedi.

OMZUNDAN ÖPÜP TEŞEKKÜR ETTİ

Akalay'ın sözlerine karşısında utanan İbrahim Çelikkol da partnerinin omzundan öperek hem teşekkür etti hem de "O benim en kıymetlim en değerlim hayatımın içinde de öyle" karşılığını verdi.

DOSTLUKLARI DİZİDEN SONRA DEVAM ETTİ

İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde birbirine çok yakıştırılmıştı. İkilinin dostluğu, diziden sonra da devam etmişti.