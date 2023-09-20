İbrahim Çelikkol’dan duygulandıran hareket! Evini açtığı depremzede bebekle buluştu

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Depremin ilk gününden beri bölgeye giderek, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olan İbrahim Çelikkol, gece gündüz demeden canla başla çalışmıştı.

ZİYARETE GİTTİ

Başarılı oyuncu deprem bölgesine gittiğinde yardım elini uzattığı aileler arasında 8 günlük Asya bebek ve ailesini de vardı. Geçtiğimiz günlerde Adana’ya giden Çelikkol, şimdi 8 aylık olan Asya bebeği ziyarete gidince gerçek ortaya çıktı.

"ASYA 8 GÜNLÜKTÜ BİZİ AĞIRLADI"

Bebeğin annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki sözleri dikkat çekti:

"Bu dünyanın en güzel öncesi ve sonrası. Tam 6.5 ay sonra asyayla bir aradalar. Bu güzel yürekli adam depremde bize evini açtı. Asya 8 günlüktü bizi İstanbul’da evinde ağırladı. Bu yüzden benim kızımın biricik amcası."