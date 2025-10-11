İbrahim Erkal’ın kızından duygusal paylaşım: "İyi ki doğdun babacığım"
2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İbrahim Erkal, doğum gününde kızı Dilara Erkal tarafından anıldı.
Ünlü sanatçı, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında fenalaşarak düşmüş ve başını çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.
Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tam 29 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan Erkal, maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 11 Mayıs 2017 tarihinde 49 yaşında hayatını kaybetmişti. Cenazesi, 13 Mayıs 2017'de Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti.
Sanatçının kızı Dilara Erkal, babası İbrahim Erkal'ın 59. doğum gününü anmak için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Dilara, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına sadece şu notu düştü:
"İyi ki doğdun babacığım."
Bu sade ancak içten paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni alarak hem Dilara Erkal'a destek oldu hem de İbrahim Erkal'ın sevenlerini bir kez daha hüzünlendirdi.