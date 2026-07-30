İbrahim Kutluay ve çocuklarıyla tatilde olan Demet Şener'den bikinili tatil pozları

2005 yılında nikah masasına oturup 2018'de olaylı bir süreçle yollarını ayıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, geçmişteki kırgınlıkları çocukları için tamamen geride bıraktı.

Yıllar sonra eski eşi ve çocuklarıyla bir araya gelerek Yunanistan'ın gözde tatil rotası Paros Adası'na giden ünlü model, sosyal medyadan paylaştığı tatil kareleriyle dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Şener (@demetsener77)'in paylaştığı bir gönderi

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Demet Şener çocuklarıyla birlikte paylaştığı karenin ardından bikinili pozlarına yer verdi.

Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Demet Şener bu pozlarıyla büyük ilgi gördü.