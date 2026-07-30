İbrahim Kutluay ve çocuklarıyla tatilde olan Demet Şener'den bikinili tatil pozları
Eski eşi İbrahim Kutluay ve çocuklarıyla yıllar sonra aradaki buzları eritip Yunanistan tatiline çıkan Demet Şener, sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Paros Adası’nda tatilin tadını çıkaran tescilli güzel, bikinili pozlarını paylaştı.
Elele Online
2005 yılında nikah masasına oturup 2018'de olaylı bir süreçle yollarını ayıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, geçmişteki kırgınlıkları çocukları için tamamen geride bıraktı.
Yıllar sonra eski eşi ve çocuklarıyla bir araya gelerek Yunanistan'ın gözde tatil rotası Paros Adası'na giden ünlü model, sosyal medyadan paylaştığı tatil kareleriyle dikkat çekti.
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TATİL POZLARINI PAYLAŞTI
Demet Şener çocuklarıyla birlikte paylaştığı karenin ardından bikinili pozlarına yer verdi.
Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran Demet Şener bu pozlarıyla büyük ilgi gördü.