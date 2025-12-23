İbrahim Selim evleniyor! Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti

İbrahim Selim, evlilik teklifi sonrası paylaştığı notla, Ayşe Şeyma Keten'in teklif anındaki sempatik tepkisini şu sözlerle ölümsüzleştirdi:

"She said 'sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET' 🥹🫠❤️🧿 Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun, iigünner"