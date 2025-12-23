İbrahim Selim evleniyor! Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti

İbrahim Selim, gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırmıştı. Selim, ilişkiyi bir adım öteye taşıyarak sevgilisine evlilik teklifi etti.

Özge Çolak

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten arasındaki ilişki, 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan aşk haberlerinden biri oldu.

 Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ilişkiyi bir adım öteye taşıyarak sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti.

Selim’in o kendine has, esprili üslubuyla duyurduğu bu teklif, hayranlarını hem gülümsetti hem de duygulandırdı.   

 

İbrahim Selim, evlilik teklifi sonrası paylaştığı notla, Ayşe Şeyma Keten'in teklif anındaki sempatik tepkisini şu sözlerle ölümsüzleştirdi:

"She said 'sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET' 🥹🫠❤️🧿 Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun, iigünner"