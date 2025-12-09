İbrahim Selim, sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile pozunu paylaştı

Kısa bir süre önce DJ Daye Ay ile nişan atan oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir aşka yelken açtı.

İbrahim Selim, geçtiğimiz hafta Ayşe Şeyma Keten ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

AYŞE ŞEYMA KETEN İLE POZUNU PAYLAŞTI

İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten ile ilk fotoğrafını paylaştı.

AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?

Ayşe Şeyma Keten, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biridir. 1995 yılında doğan Keten, İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Üniversite eğitimini özel bir üniversitede Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünde tamamlamış olan Keten, sosyal medya üzerinden ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

İbrahim Selim ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine oturan Keten, YouTube ve Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. İzleyicileriyle samimi paylaşımlar yapan Keten, sosyal medyada özellikle genç kitleler arasında popülerliğini artırmaktadır.

AYŞE ŞEYMA KETEN KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Ayşe Şeyma Keten 30 yaşındadır. 1995 doğumlu Keten, genç yaşına rağmen sosyal medyada önemli bir takipçi kitlesi ve etkileyici bir dijital varlık oluşturmuştur.

Keten'in yaşı, aynı zamanda İbrahim Selim ile olan ilişkisinin magazin gündeminde dikkat çekmesinin sebeplerinden biridir. Çünkü Selim, 46 yaşında ve bu yaş farkı sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.

AYŞE ŞEYMA KETEN NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Şeyma Keten, temel olarak sosyal medya içerik üreticisi ve YouTuber olarak tanınmaktadır. Dijital platformlarda videolar çekip paylaştığı gibi, takipçileriyle etkileşim halinde olan Keten, özellikle genç kitlelere yönelik eğlenceli ve bilgilendirici içerikler üretmektedir.

Eğitim hayatında Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği üzerine eğitim alan Keten, mesleki bir geçmişe de sahiptir. Ancak son yıllarda dijital içerik üretimi kariyerinin merkezinde yer almakta ve sosyal medyada fenomen olarak geniş kitlelere ulaşmaktadır.