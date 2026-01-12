İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten düğün için gün sayıyor

İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Selim, gönlünü fenomen Ayşe Şeyma Keten'e kaptırmıştı.

"BİZ YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını duyuran Selim'in sürpriz karesine yorum ve beğeni yağmıştı. Selim ile Keten, geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" sözleriyle açıklamıştı.

MUTLULUK POZU

Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan çift, yeni karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Selim ile Keten'in romantik paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.



