İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evlendi

"İbrahim Selim ile Bu Gece" programıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Selim, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Selim, mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

ROMA'DA EVLENDİLER

Keten ve Selim, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiklerini müjdeledi. İkili, nikahtan kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.