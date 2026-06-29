İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evlendi

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, bir süredir nişanlı olduğu Ayşe Şeyma Keten ile İtalya’da hayatını birleştirdi.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evlendi
Elele Online

Elele Online

 "İbrahim Selim ile Bu Gece" programıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Selim, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Selim, mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evlendi - Resim : 1

ROMA'DA EVLENDİLER

Keten ve Selim, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiklerini müjdeledi. İkili, nikahtan kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evlendi - Resim : 2

 
 
 
 
 
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