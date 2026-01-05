İbrahim Selim’den evlilik teklifi alan Ayşe Şeyma Keten'den itiraf

Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer alan, şimdilerde ise dijital bir platformda kendi programında ünlüleri ağırlayan İbrahim Selim, gönlünü Ayşe Şeyma Keten'e kaptırmıştı.

AYŞE ŞEYMA KETEN İLE AŞK YAŞIYOR

Kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren İbrahim Selim, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

"BİZ YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan çiftten sevindiren haber geldi. Selim ile Keten, evlilik kararı aldıklarını açıkladı. İkili, güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

"Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun."

"SONSUZ GÜVEN VEREN BİR YOL ARKADAŞI"

Ayşe Şeyma Keten, katıldığı bir programda ilişkisine dair ilk kez bu kadar samimi açıklamalarda bulundu. Keten, İbrahim Selim’le olan bağını anlatırken duygularını açıkça dile getirdi. Keten, şu ifadeleri kullandı: