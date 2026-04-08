İbrahim Tatlısees'in küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastaneye koştu

İbrahim Tatlıses, yurtdışı turnesi sonrasında evinde rahatsızlandı. Ambulansla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin acil servisine getirilen Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı:

Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup genel durumu iyidir. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavisi başladı.

Hastaneye gelenler arasında Tatlıses’in kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve torunu Mert Tatlıses vardı.

"BABAM YOĞUN BAKIMDA"

2. Sayfa'ya konuşan Ahmet Tatlıses; "Babam yoğun bakımda. Ne kadar acı ki, yıllarca kokladığım adamı bugün burada bekliyorum. Bu acil bir şey. Evladımı gönderdim. Etrafındakilere söylüyorum, bu lafımı unutmasınlar. Bir gün o hesap döner. Bir baba ile evladını bu şekle getirdiniz. Şimdi o orada ben buradayım. Bu olmaz! İnşallah iyi olur. Rabbim onu ayağa kaldırır. Başımızdan eksik olmaz. Ben her zaman söylüyorum, korktuğum başıma geldi. Bu yaştan sonra çalışmasına ne gerek var... Rabbim ona iyilik versin" dedi.