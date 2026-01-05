İbrahim Tatlıses ile barışan Asena'dan ilk açıklama: Geçmişle yüzleştim, hesabımı kapattım
Yılbaşı gecesi seyircileri ekranlara kilitleyen eğlence programı İbo Show'da yer alan ünlü sanatçı Asena, unutulmaz anlara imza attı. Programda yaşananlar ise magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırırken, Asena Kıbrıs'ta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Televizyon dünyasının en dikkat çekici hikayelerinden birine sahip iki isim: Asena ve İbrahim Tatlıses... 25 yıldır konuşmayan ve arası açık olan ikili, uzun bir aradan sonra yılbaşı gecesi İbo Show’da bir araya geldi.
İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Programda birçok unutulmaz an yaşanırken; en dikkat çeken anlardan biri ise Asena dans performansını sergilerken İbrahim Tatlıses'in duygulanarak göyaşlarına hakim olamamasıydı.
"ARTIK KENDİ YOLUMA BAKACAĞIM"
Bu sansasyonel gecenin ardından, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Asena, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Kelebek’in haberine göre; “Sizi bir daha yan yana görür müyüz?” sorusuna ünlü dansçı, “Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım” yanıtını verdi.
"BU BENİM GEÇMİŞİMLE YÜZLEŞMEMDİ"
25 yıldır konuşmadığı İbrahim Tatlıses’in TV programına konuk olarak küslüğünü sonlandıran Asena, konuyla ilgili; “Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım” dedi.