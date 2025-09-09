İbrahim Tatlıses kızı Elif Ada'yı okulda ilk gününde yalnız bırakmadı

İbrahim Tatlıses, 2011 - 2013 arasında Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşamış ve bu beraberliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Tatlıses, 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı Elif Ada'yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

"OKULUN İLK GÜNÜNDEN BABAMLA"

Elif Ada, babasıyla yer aldığı fotoğrafı; "Okulun ilk gününden babamla... Tüm yaşıtlarıma ve tüm öğrencilere yeni okul döneminde başarılar" mesajıyla paylaştı.