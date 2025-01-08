İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, Oxford yolcusu

İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, Oxford yolcusu - Resim : 1

"Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözleriyle bir döneme damgasını vuran İbrahim Tatlıses'in bu sözü yine gündeme geldi.

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İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, Oxford yolcusu - Resim : 2

73 yaşındaki ünlü şarkıcının torunu Oxford yolcusu oldu.

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İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, Oxford yolcusu - Resim : 3

Sabah'ın haberine göre, Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.

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İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, Oxford yolcusu - Resim : 4

Harran Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili eğitimine yurt dışında devam edecek.