İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin, Oxford yolcusu
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.
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"Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık" sözleriyle bir döneme damgasını vuran İbrahim Tatlıses'in bu sözü yine gündeme geldi.
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73 yaşındaki ünlü şarkıcının torunu Oxford yolcusu oldu.
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Sabah'ın haberine göre, Tatlıses'in kızı Gülşen'den dünyaya gelen torunu Berfin Karakeçeli, Oxford Üniversitesi'ne başvurdu.
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Harran Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu olan Berfin Karakeçili eğitimine yurt dışında devam edecek.