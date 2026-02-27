İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı? Hangi dizilerde oynadı?

Henüz kariyerinin ve hayatının baharında olan oyuncuu İbrahim Yıldız, tam 194 gün süren onurlu yaşam mücadelesini noktalayarak aramızdan ayrıldı. Genç yaşta gelen bu acı kayıp sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Henüz 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır hastanede sürdürdüğü onurlu yaşam mücadelesini 27 Şubat 2026 itibarıyla maalesef kaybetti.

17 Ağustos 2025 tarihinde Kartal Soğanlık'ta şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu, tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Kariyerine Muhteşem Yüzyıl Kösem ile başlayan ve Duy Beni dizisindeki Dağhan karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Yıldız, sadece ekranlarda değil tiyatro sahnelerinde de yeteneğini sergileyen bir isimdi.

İbrahim Yıldız'ın oynadığı dizi ve filmler şunlardır:

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015, Hasan rolü)

Keşif (2018, Sinema filmi)

Tombala (2019, Mahalleli Genç)

Tek Yürek (2019, Osman)

Kuzey Yıldızı (2020)

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021, Çoban Sefer)

Duy Beni (2022, Dağhan)

Ayrıca tiyatro sahnesinde de "Ezop" ve "Miletos Güzeli" gibi yapımlarda rol almıştır.