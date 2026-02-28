İbrahim Yıldız neden öldü? Oyuncu İbrahim Yıldız'a veda günü

Sanat dünyasını derinden sarsan bu acı kayıp, maalesef bugün nihai bir veda ile noktalandı. 15 Ağustos 2025'te Kartal'da geçirdiği talihsiz kaza sonrası yaklaşık altı aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki İbrahim Yıldız, dün aramızdan ayrılmıştı. Genç oyuncunun vefat haberini, en yakın dostlarından ve meslektaşlarından biri olan Caner Topçu sosyal medya üzerinden duyurarak derin üzüntüsünü paylaştı.

İbrahim Yıldız için bugün Kartal Soğanlık’taki Safa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törende ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Alina Boz, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve daha birçok sanatçı dostu yer alarak genç oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Yıldız'ın naaşı dualar eşliğinde Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.

Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi projelerle hafızalarda yer edinen, hem yeteneği hem de efendiliğiyle tanınan İbrahim Yıldız, ardında büyük bir hüzün ve unutulmaz roller bıraktı.