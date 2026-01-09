İç kanama geçirmişti! Zorlu günleri geride bırakan Murat Cemcir'den ilk fotoğraf

Sevilen oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını tamamen geride bıraktı. Kasım 2025'te aniden gelişen iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki oyuncu, iyileşme sürecinin ardından bugün ilk kez yeni imajıyla görüntülendi.

Berbere giderek tıraş olan ve oldukça sağlıklı bir formda olduğu gözlenen Cemcir, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle sevenlerine "iyiyim" mesajı gönderdi.

Zorlu günleri geride bırakan ünlü oyuncu, profesyonel kariyerine de hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cemcir'in, yeni bir dizi projesi için kolları sıvadığı ve hazırlık aşamasına geçtiği öğrenildi. Kendini zinde hissetmek için düzenli yürüyüşlere başlayan ve disiplinli bir hazırlık süreci yürüten başarılı ismin, yeni karakteri için şimdiden heyecanlı olduğu belirtiliyor.

Cemcir'in dönüş yapacağı projenin detayları henüz tam olarak paylaşılmasa da, sağlığına kavuşup setlere dönecek olması sanat dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Uzun süredir yeni bir yapımda görmeyi bekleyen izleyiciler, usta oyuncunun performansını yeniden izlemek için gün sayıyor.