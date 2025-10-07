Icardi ve sevgilisi China Suarez'in İspanya tatilinden romantik kareler geldi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü çift, İtalya tatilinden sonraki yeni rotaları olan İspanya'da da aşk dolu pozlarını peş peşe takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından, yeni aşkını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.
Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile olan ilişkisini, sık sık paylaştığı romantik pozlarla sevenlerinin beğenisine sunarak ilan etmeye devam ediyor.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılanan paylaşımlar yapan Icardi - Suarez ikilisi, son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'e tatile gitti.
Bu romantik kaçamak sırasında aşk dolu anlar yaşayan çift, Madrid'den çektikleri yeni fotoğrafları da Instagram hesaplarından paylaşarak ilişkilerinin ne kadar iyi gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.