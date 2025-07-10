Icardi'den China Suarez paylaşımı: Ayrılmamız için dua ediyorlar

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladığını ilan etmişti.

Wanda Nara ile çocukların velayeti nedeniyle karakolluk olacak kadar tartışma / kavga yaşayan Mauro Icardi, önceki gün China Suarez ile birlikte İstanbul'a geldi.

"GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE PLANLIYORUZ"

Mauro Icardi, antrenman sonrasında China Suarez ile fotoğrafını paylaşarak; "Ayrılmamız için dua ediyorlar ama geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Seni seviyorum" mesajını yayımlayarak hem Wanda Nara'ya göndermede bulundu hem de evliliklerinin yakın olduğu mesajı verdi.