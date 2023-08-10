Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul turu yaptı! O anları sosyal medyadan paylaştı

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, yeni sezon için anlaşma sağlayıp ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Gerek eşinin paylaşımları gerek lüks eviyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları geçtiğimiz gün İstanbul turu yaptı.

WANDA'DAN İSTANBUL PAYLAŞIMI

Icardi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Wanda Nara, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Nara, İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaşırken bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Mauro Icardi'nin de kalp emojileriyle yorum yaptığı gönderi, kısa sürede 350 binden fazla beğeni aldı.

Nara'nın peş peşe yayınladığı karelere; "Yengelerin yengesi", "Sen bize Icardi'mizin emanetisin" ve "Ülkemize olan saygınız beni benden alıyor" gibi yorumlar yapıldı.