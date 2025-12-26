Icardi'nin sevgilisinden şaşırtan paylaşım: China Suárez hamile mi?
Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suárez ile yeni bir sayfa açan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, bu kez saha dışındaki bir iddiayla gündemde. Suárez’in sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli kare, takipçileri tarafından "bebek mi geliyor?" şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki yaşamıyla da sık sık gündemde yer alan isimlerin başında geliyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile bir süredir birlikte olan ünlü oyuncu China Suárez, ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü futbolcu Icardi, Noel tatili için Suarez'in yanına Arjantin'e gitti.
Ünlü çift, aile arasında kutlama yaparak yemek yedi. Sosyal medyada da bu kutlamadan kareler yayınlandı.
HAMİLE Mİ?
Ünlü çiftten China Suarez'in yaptığı son paylaşım akıllarda soru işareti uyandırdı. China Suarez'in bebek pusetinde yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Akıllara 'hamile mi?' sorularını da beraberinde getirdi.