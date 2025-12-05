İçleri ısıtan poz! Tolga Sarıtaş ve oğlu Ali'den yeni paylaşım

"Güneşin Kızları", "Söz" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi dikkat çeken yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıtaş ve Mayruk, uzun süreli ilişkilerini 28 Haziran 2024'te Çeşme'de gerçekleşen görkemli bir düğünle resmileştirmişti.