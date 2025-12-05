İçleri ısıtan poz! Tolga Sarıtaş ve oğlu Ali'den yeni paylaşım
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Sarıtaş, sosyal medya hesabından oğlu Ali ile çekilmiş, samimiyet dolu bir kare paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, kariyerlerindeki başarıyı mutlu evlilikleriyle taçlandırdılar.
"Güneşin Kızları", "Söz" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi dikkat çeken yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıtaş ve Mayruk, uzun süreli ilişkilerini 28 Haziran 2024'te Çeşme'de gerçekleşen görkemli bir düğünle resmileştirmişti.
Evliliklerinin hemen ardından bebek bekledikleri müjdesini veren çift, bebeklerinin erkek olacağını açıklayarak heyecanlarını katlamıştı.
Bu mutlu bekleyişin ardından ilk çocukları Ali'yi kucaklarına alan çiftin mutluluğu, Tolga Sarıtaş'ın yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla zirveye ulaştı.