İddialara son noktayı koydu! Justin Bieber eşine aşkını haykırdı

2018 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl Jack Blues adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelen ünlü çift Justin ve Hailey Bieber'ın evlilikleri üzerinde bir süredir dolaşan ayrılık iddiaları, son paylaşımla son buldu.

31 yaşındaki Justin Bieber, sosyal medya hesabından eşi Hailey'ye sarıldığı romantik bir fotoğraf paylaşarak tüm dedikodulara net bir yanıt verdi. Bieber, fotoğrafın altına "Sonsuza dek ve her zaman benim" notunu düşerek eşine olan bağlılığını ilan etti. Bu paylaşım, çiftin hayranları arasında büyük sevinçle karşılandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Justin Bieber (@lilbieber)'in paylaştığı bir gönderi

Şarkıcının sosyal medya hareketleri de dikkat çekmeye devam ediyor. Bieber, kısa süre önce Instagram'daki kullanıcı adını "lilbieber" olarak değiştirdi. Hayranları bu değişikliği, sanatçının hayatında kişisel bir dönüm noktası olarak yorumladı.

Öte yandan, Justin Bieber'ın son dönemde yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları hayranlarını endişelendirdi. Ünlü şarkıcı, son olarak bir arkadaşını hayatından çıkardığını, "kırgın" olduğunu ve "öfke sorunları" yaşadığını ifade eden bir mesaj yayımladı. Bu duygusal paylaşımların ardından hayranları, ünlü isme destek mesajları göndererek moral vermeye çalıştı.

Şarkıcının hem özel hayatındaki romantik anlar hem de duygusal dalgalanmalar, sosyal medya ve magazin gündeminde yakından takip edilmeye devam ediyor.