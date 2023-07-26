İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor

2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünya evine giren Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’ten geçtiğimiz hafta sevindiren haber geldi. Gelin Yasemin Şefkatli’nin hamile olduğu ortaya çıkınca İbrahim Tatlıses de 10’uncu kez dede olmanın sevincini paylaştı.

"Yasemin, 2,5 aylık hamile"

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yaptı.

Beyaz Magazin programına konuşan İbrahim Tatlıses , şu ifadeleri kullandı:

"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz."