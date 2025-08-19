İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Tatlıses, ikizleriyle birlikte Fethiye tatilinde
Magazin dünyasının tanınmış isimleri deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Tatlıses de ikizleriyle tatil rotasını Fethiye'ye çevirdi. Yasemin Şefkatli tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenerek mutlu bir yuva kurdu.
Çift, 2024 yılında ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in doğumuyla mutluluklarını pekiştirdi.
Yeni anne olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
İkiz çocuklarıyla günlük hayatlarından samimi anlar paylaşan Şefkatli, şimdi de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'de tatil yapıyor.